Amerikaanse winkelverkopen stijgen nauwelijks nog

De winkelverkopen in de Verenigde Staten zijn afgelopen maand nauwelijks gestegen, wat erop wijst dat consumenten hun uitgaven hebben teruggeschroefd vanwege zorgen over stijgende prijzen als gevolg van invoerheffingen. De waarde van de detailhandelsverkopen, niet gecorrigeerd voor inflatie, steeg met 0,1 procent na een stijging van 1,7 procent in maart, zo bleek donderdag uit gegevens van het Amerikaanse ministerie van Handel.