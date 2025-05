Inspectie: rol politie bij demonstraties moet duidelijker worden

Zo denken demonstranten vaak dat de politie demonstraties moet „faciliteren” en hen moet beschermen, terwijl het openbaar bestuur vindt dat agenten de openbare orde moeten handhaven. „De verschillende taken die de politie worden toegedicht, kunnen elkaar tegenwerken”, meldt de inspectie.

Het is volgens de inspectie belangrijk dat duidelijk wordt wat het „faciliteren van demonstraties” betekent. Ze wil duidelijkheid over de taken van de politie en andere partijen. Ook moeten demonstranten weten wat van hen wordt verwacht als zij willen dat de overheid hun demonstratie mogelijk maakt. „Dat kan bijdragen aan het onderlinge vertrouwen tussen overheid en demonstranten.”

Hoewel 97 procent van de demonstraties goed verloopt, vergt de overige 3 procent veel politie-inzet. Dat gaat vooral in grote steden, waar de meeste demonstraties zijn, ten koste van andere politietaken. Zo kunnen wijkagenten minder de wijk in. Agenten kunnen moeilijk aangeven wat dit precies betekent voor hun werk, maar ze hebben minder tijd voor hun normale werkzaamheden.

De afgelopen jaren waren er vooral in Den Haag en Amsterdam veel demonstraties waarbij veel politie-inzet nodig was, zoals boerenprotesten met trekkers en blokkades van snelwegen door klimaatactivisten.

Volgens de politie kost de inzet van de Mobiele Eenheid in Amsterdam, inclusief alle voorbereiding, al snel twaalf uur per persoon.