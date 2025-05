Ubisoft verlieslatend ondanks succes nieuwe Assassin’s Creed

Het nettoverlies over het boekjaar dat eind maart eindigde kwam uit op 159 miljoen euro. Een jaar eerder ging nog een winst van bijna 158 miljoen euro in de boeken. De omzet kwam het afgelopen jaar uit op bijna 1,9 miljard euro, ruim 17 procent minder dan in het voorgaande gebroken boekjaar.

Ubisoft had te maken met verschillende tegenvallers. Zo voldeed Star Wars Outlaws, een game gebaseerd op de bekende sciencefictionwereld, niet aan de hoge verwachtingen. Daarnaast moest Ubisoft stoppen met het onlineschietspel XDefiant wegens een gebrek aan spelers.

Assassin’s Creed Shadows moet die tegenslagen goedmaken. Ubisoft lanceerde dat spel, dat zich afspeelt in feodaal Japan, na eerdere vertraging op 20 maart. Volgens Ubisoft behaalde het spel de op een na hoogste omzet op de eerste verkoopdag van alle delen in de Assassin’s Creed-reeks. Daarmee deed Shadows het beter dan Assassin’s Creed Odyssey, maar eindigde de game onder Assassin’s Creed Valhalla.

Medeoprichter en topman Yves Guillemot erkent dat er „uitdagingen” liggen voor het bedrijf. Hij meldt de komende twee jaar minstens 100 miljoen euro extra te willen besparen om „structurele efficiëntie te realiseren en de basis van onze organisatie te versterken”.

Ubisoft maakte in maart bekend Tencent binnen te halen als investeerder om verder te kunnen werken aan bekende spellenreeksen, waaronder naast Assassin’s Creed ook Far Cry en Tom Clancy’s Rainbow Six. Die titels worden ondergebracht in een nieuw dochterbedrijf. Daarin steekt Tencent ongeveer 1,2 miljard euro, waarvoor het Chinese concern een belang van een kwart in de nieuwe onderneming krijgt.