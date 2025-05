CNV hoopt dat nieuwe eigenaar Bax Music beter voor personeel is

Stroek en Bakkeren hebben woensdag volgens de onderhandelaar een „heel goed en open” gesprek gevoerd en spraken af goed contact te blijven houden. Bakkeren wordt verantwoordelijk voor het personeel, meldt Stroek. „Ik hoop dat het personeelsbeleid aanzienlijk gaat wijzigen en dat gaan wij volgen komend jaar.”

Vorige maand noemde de CNV-onderhandelaar Bax „verreweg de slechtste werkgever die ik in de afgelopen jaren ben tegengekomen” en hoopte hij dat het bedrijf geen doorstart zou maken met Jochanan Bax.

Eerder meldde Bax dat 80 procent van de medewerkers van Bax Music een aanbod krijgt om mee te gaan. Stroek zegt dat een groot deel van het personeel dit doet. Het bedrijf had voor de doorstart ongeveer driehonderd werknemers.

Bax Music werd in 2003 opgericht door de broers Nathanael en Jochanan Bax. Het bedrijf groeide uit tot een van de grootste onlineverkopers van muziekinstrumenten en heeft zes winkels in Nederland en België. De afgelopen jaren kampte het bedrijf met een belastingschuld en de nasleep van een brand bij een pand in Goes in 2023, waarbij veel instrumenten beschadigd raakten.