Merz wil dat Duitsland sterkste leger van Europa krijgt

Media zoals Bild noemden de toespraak de vuurdoop van de nieuwe regering van christendemocraten (CDU en CSU) en de sociaaldemocratische SPD. CDU’er Merz presenteerde zijn plannen voor Duitsland, waarbij hij de fors stijgende uitgaven voor de strijdkrachten fel verdedigde: „Kracht schrikt agressors af. Zwakte daarentegen nodigt agressors uit.”

Merz verwees daarbij ook naar de Russische oorlog tegen Oekraïne: „Wij zijn geen partij in de oorlog en willen dat ook niet worden.” Maar hij stelde ook dat Duitsland geen onbetrokken derde partij of neutrale bemiddelaar is. Het land staat zonder mitsen en maren aan de kant van de Oekraïners, aldus de bondskanselier.