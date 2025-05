Corruptiewaakhond: uitspraak sms’jes Von der Leyen is historisch

Het hof oordeelde dat de Commissie het afwijzen van het verzoek niet voldoende kon beargumenteren. „Deze uitspraak gaat over meer dan alleen transparantie. Het gaat over het herstel van de verantwoordingsplicht die de Europese Commissie tot nu toe ernstig heeft ontbeerd. Dit zou de Commissie ertoe moeten aanzetten om eindelijk haar restrictieve houding over informatievoorziening te veranderen”, zegt Shari Hinds van TI.

De Commissie zegt de uitspraak nog te bestuderen en hoeft de sms’jes niet direct vrij te geven. Ook is niet duidelijk of de sms’jes nog bestaan omdat deze alleen bewaard hoeven te worden als ze inhoudelijk belangrijk zijn, zei een EU-bron eerder.

„Mensen willen en mogen gewoon weten hoe besluiten genomen worden, dat is essentieel in een democratie. Ook als dat via een sms’je is gebeurd”, vindt D66-Europarlementariër Raquel García Hermida-van der Walle. Ze noemt de uitspraak „een schot in de roos voor transparantie”.

Miljarden euro’s aan overheidsgeld kunnen niet zomaar per sms worden goedgekeurd zonder enige publieke controle of verantwoording, vinden De Groenen in het parlement. Dit moet kunnen worden gecontroleerd door journalisten.