‘Laatste poging’ Zuid-Holland om windturbine soms stil te zetten

De provincie Zuid-Holland doet een laatste poging om een overlastgevende windturbine in de gemeente Hoeksche Waard soms te laten stilzetten. De provincie organiseert een gesprek tussen de exploitant van Windpark Spui en omwonenden, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Doel daarvan is om te kijken of één van de vijf turbines ’s nachts bij een bepaalde windkracht en windrichting stilgezet kan worden, om zo geluidsoverlast in de omgeving te voorkomen.