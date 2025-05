Opluchting op Amsterdamse beurs, chipbedrijven hard omhoog

De AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen in Amsterdam, eindigde 1,8 procent hoger op 922,08 punten. Dat is het hoogste niveau in bijna anderhalve maand. De MidKap ging 0,9 procent omhoog tot 859,43 punten. De beurzen in Londen en Parijs klommen tot 1,3 procent. Frankfurt (plus 0,2 procent) bleef wat achter.

De VS en China hielden afgelopen weekend handelsbesprekingen in Zwitserland. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent waren die gesprekken „zeer productief.” Ook volgens de Chinese vicepremier He Lifeng zijn er belangrijke stappen gezet. De Amerikaanse importheffingen van 145 procent op de meeste Chinese goederen zullen worden verlaagd naar 30 procent. De Chinese heffingen van 125 procent op Amerikaanse goederen worden teruggebracht tot 10 procent.

Naast de chipbedrijven, ging ook staalconcern ArcelorMittal (plus 4,8 procent) flink omhoog door de afnemende handelsspanningen. Techinvesteerder Prosus, die grote belangen heeft in de Chinese techsector, steeg 5,2 procent. Telecomconcern KPN sloot de rij met een verlies van 3,4 procent.

In de MidKap ging verlichtingsbedrijf Signify aan kop met een winst van 4,8 procent. BAM (min 3,4 procent) noteerde ex-dividend en eindigde onderaan bij de middelgrote fondsen. Dat betekent dat het aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode. De bouwer is daarnaast gestart met het eerder aangekondigde aandeleninkoopprogramma van 50 miljoen euro.

De olieprijzen gingen meer dan 2 procent omhoog na het akkoord tussen de VS en China. Goud, dat in onzekere tijden als een veilige belegging wordt gezien, daalde daarentegen in prijs door de afnemende handelsspanningen tussen de twee economische grootmachten.