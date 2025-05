Lidstaten verlengen maatregelen tegen cyberaanvallen

De Europese Unie kan tot medio mei 2028 beperkende maatregelen opleggen aan personen of organisaties die betrokken zijn bij cyberaanvallen, zo hebben de lidstaten maandag besloten. Het gaat om de verlenging van het juridisch kader met drie jaar. Op basis daarvan kunnen sancties worden opgelegd aan mensen of organisaties die betrokken zijn bij cyberaanvallen die een bedreiging vormen voor de EU of haar lidstaten.