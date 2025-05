De 55-jarige Combs staat terecht voor onder meer mensenhandel, seksueel misbruik en afpersing. Raadsvrouw Teny Geragos haalde in de openingsverklaring de video aan waarin hij zijn ex Cassie Ventura mishandelt. Ze noemde die beelden „onverdedigbaar”, maar zei ook dat het bewijs is van huiselijk geweld en niet van mensenhandel.

De relaties die Combs had met de vermeende slachtoffers in de zaak waarin hij verdachte is, waren met wederzijdse instemming, stelde Geragos.

De aanklager noemde het gedrag van Combs „dwingend en crimineel” en stelde dat hij de macht had om de levens van zijn slachtoffers kapot te maken. Combs heeft de aantijgingen steeds ontkend. Als de rapper schuldig wordt bevonden, kan hij levenslang krijgen.