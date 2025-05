Heinen: schuldhoudbaarheid prioriteit defensie-investeringen EU

Al weken onderhandelen EU-lidstaten over de financieringsvoorwaarden van de 150 miljard euro defensie-uitgaven voor de komende vier jaar. Die zijn gestart nadat voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie begin maart haar herbewapeningsplan voor de EU had gepresenteerd. Die onderhandelingen gaan uiterst traag.

„Er is een aantal lidstaten dat vraagt om het breder open te stellen en er zijn lidstaten die in plaats van leningen eigenlijk subsidies willen hebben”, noemt Heinen wat pijnpunten in de discussie. „Daar is Nederland geen voorstander van.”

Datzelfde geldt ook voor de versoepeling van EU-begrotingsregels die lidstaten ruimte geven extra in defensie te investeren. De Commissie hoopt dat dit 650 miljard euro gaat opleveren. Diverse lidstaten willen dat die versoepeling langer dan vier jaar gaat gelden. Nederland niet.

Heinen wil ook de schuld niet laten oplopen als de nieuwe NAVO-norm voor defensie-uitgaven wordt verhoogd van 2 naar 5 procent. „We zullen als Europa meer moeten investeren, maar een euro kun je één keer uitgeven. Dus als je dat aan defensie uitgeeft, zal het ergens vandaan moeten komen. Dat vergt moeilijke keuzes.”

Hij wilde niet vooruitlopen op mogelijke keuzes.