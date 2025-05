Hoge scheepvaart door storing nog niet onder Haringvlietbrug door

Door de storing kon het verkeer zondag meerdere uren niet via de A29 het water over tussen de Hoeksche Waard en het Hellegatsplein. De woordvoerder van Rijkswaterstaat legt uit dat door de verstoring bij de vergrendeling de slagbomen automatisch dicht bleven. „We mogen die weg niet openstellen als de brug niet vergrendeld is.” Ze zegt dat het meerdere uren duurde om het vastgelopen verkeer weg te leiden. Sommigen kozen ervoor te wachten tot de storing was verholpen. Zondagavond kon verkeer wel weer de weg over.

Maandag wordt na de avondspits proefgedraaid met de brug om te zien „of de gevonden oplossing werkt en alles weer in orde is”, aldus de woordvoerder. De storing wordt nog geëvalueerd.