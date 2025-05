TU Delft: verandering kost tijd, maar we werken er hard aan

Volgens een peiling van FNV, CNV en AOb ervaren nog steeds veel TU-medewerkers pestgedrag, (seksuele) intimidatie en discriminatie. Volgens de TU schetsen de resultaten „een zorgelijk beeld” van de sociale veiligheid. „Dit is niet wat wij als gemeenschap willen zijn. Het beeld is dat wij nog veel werk hebben te verzetten om te zorgen dat mensen uit alle geledingen van de Delftse campus zich veilig, welkom en gewaardeerd voelen”, erkent de universiteit.

Om de situatie te verbeteren is onlangs een meldpunt geopend. Leidinggevenden krijgen trainingen in sociale veiligheid en er is een nieuwe gedragscode in de maak. „Veel medewerkers en studenten zijn in dat proces betrokken”, laat de universiteit weten.