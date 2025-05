Verdachte doden 11-jarig meisje: kan niet naar mezelf kijken

L. vertelde de ouders van het meisje, die ook in de rechtbank waren, dat het hem speet. „Maar ik weet dat dat niks goed maakt.”

Het meisje werd op 1 februari in de Anemoonstraat doodgestoken. Ze was een toevallig slachtoffer. Haar broertje en buurtkinderen zagen het gebeuren. L. werd kort erna in de buurt van die straat aangehouden. „Een ongeluk”, noemt hij het nu. Hij had niks tegen het meisje. Het groepje kinderen zag hij als demonen. Hij pakte het meisje beet en stak met een mes, ze overleed op de stoep.

De verdachte was al in beeld bij politie en justitie en stond sinds 2022 onder toezicht van de reclassering. Zijn advocaat wil dat er onderzoek wordt gedaan naar wat er allemaal gebeurde voor de fatale steekpartij. „Hij zwierf al een tijd in buitengewoon verwarde toestand op straat rond. De dag van de steekpartij was hij nota bene nog staande gehouden door de politie omdat hij een vrouw in het winkelcentrum in Nieuwegein had geslagen.” Volgens de advocaat heeft de politie steken laten vallen.

L. moest verplicht in de rechtbank verschijnen. Normaal hoeven verdachten niet tijdens voorbereidende zittingen te verschijnen, maar de nabestaanden hadden daarom verzocht en de rechter ging erin mee. „Zodat de nabestaanden een indruk kunnen krijgen van wie er verdacht wordt van het doodsteken van hun dochter”, lichtte de rechter toe.

De volgende voorbereidende zitting is op 16 juli. Begin juni zal L. ter observatie worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum.