IJszeiler veroordeeld voor botsing met schaatser

De botsing deed zich voor op 13 februari 2021. Er waren die dag veel schaatsers op het ijs. Het slachtoffer was met meerdere familieleden aan het schaatsen, onder wie zijn vrouw.

De ijszeiler verklaarde twee weken geleden voor de rechtbank dat hij zijns inziens voldoende om zich heen heeft gekeken. „Ik denk niet dat ik iets anders had kunnen of moeten doen”, aldus de man. De schaatser heeft hem mogelijk niet gezien, omdat hij verblind zou zijn geweest door de laaghangende zon.

Het Openbaar Ministerie had een taakstraf van 150 uur geëist. Volgens het OM was de Wegenverkeerswet van toepassing, maar daar gaat de rechtbank niet in mee.