Radboud wil samenwerking met universiteiten in Israël opschorten

Een speciale commissie heeft onderzocht welke lijn wenselijk is. Volgens die commissie dragen zowel de Hebrew University in Jeruzalem als Tel Aviv University door hun werk bij aan „ernstige en systematische mensenrechtenschendingen” in de Palestijnse gebieden. Zolang dat het geval is, moet de Radboud Universiteit niet meer met die instellingen samenwerken, was de conclusie.

Individuele wetenschappers mogen een eigen afweging maken. „Zij kunnen in dat kader advies vragen aan hun leidinggevende of decaan”, laat de universiteit weten. Ook dat is in lijn met het advies, dat op 1 april verscheen.