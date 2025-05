Tusk: Russische geheime dienst achter brand in Warschau in 2024

„We weten al zeker dat de grote brand op Marywilska het gevolg was van brandstichting in opdracht van de Russische diensten”, schrijft Tusk op X. „De acties werden gecoördineerd door iemand die in Rusland verbleef. Sommige daders zitten al vast, de rest is geïdentificeerd en wordt gezocht.”

Polen heeft al vaker gezegd doelwit te zijn geweest van Russische sabotageacties, zoals brandstichting en cyberaanvallen. Moskou zou met die tactieken landen die Oekraïne steunen willen destabiliseren.