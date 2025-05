Poetin wil op 15 mei onderhandelingen starten met Oekraïne

Hij zei dat hij maandag gesprekken zal beginnen met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

Oekraïne en zijn bondgenoten willen dat maandag al een bestand met Rusland ingaat voor dertig dagen. De Franse president Emmanuel Macron en een aantal andere Europese leiders belden zaterdag met de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens hen steunt hij het idee dat het dertigdaagse bestand maandag ingaat. Als de Russen niet akkoord gaan, zullen de Europeanen en de VS „enorme” sancties opleggen aan Rusland, aldus Macron.

Volgens Poetin moeten de onderhandelingen in Istanbul „de wortels van het conflict” oplossen en kan er ook gesproken worden over een nieuw staakt-het-vuren. Hij ging niet in op de eisen die Oekraïne en Europese leiders, onder wie de Franse president Macron, op tafel hadden gelegd.