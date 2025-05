Nederland en Oekraïne helpen elkaar bij beschermen stroomnet

Er zijn afspraken gemaakt over onder meer het delen van kennis en ervaring, en strategieën voor weerbaarheid. De samenwerking is een uitvloeisel van het tienjarig veiligheidsverdrag dat Nederland vorig jaar met Oekraïne sloot.

Nederland kan volgens Van Weel veel leren van Oekraïne. Rusland valt al jaren de kritieke infrastructuur van Oekraïne aan. „Zo zijn de kritieke infrastructuren dubbel of zelfs vaker uitgevoerd, zodat er bij uitval van een voorziening altijd alternatieven zijn. Mede ​daardoor heeft het land een groot uithoudingsvermogen, iets waar we veel van kunnen leren in Nederland”, aldus de bewindsman.