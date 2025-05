Haagse raad wil opheldering over aanpak rellen Scheveningen

Hoe kon het gebeuren dat honderden jongeren vorige week in Scheveningen slaags raakten met elkaar en met de politie? Wat was er vooraf bekend, hoe is er opgetreden, en waarom zijn pas na een week de eerste verdachten gearresteerd? In een vergadering heeft de gemeenteraad van Den Haag donderdag gevraagd om opheldering daarover.