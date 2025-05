Amsterdam doet aangifte van lekken klimaatrapport

Vanwege die berichtgeving heeft de wethouder het rapport donderdag met de raad gedeeld. „Hoewel de inhoud van de analyse mij niet verrast, doet de manier en daarmee ook het moment waarop dit naar buiten is gekomen dat nadrukkelijk wel”, aldus Pels. „Dit verstoort het reguliere besluitvormingsproces.”

Volgens De Telegraaf was het niet de bedoeling dat het rapport buiten de ambtenarij verspreid zou worden. De wethouder zegt in haar brief dat ze nog „geen besluit had genomen over wanneer en hoe ik dit rapport wilde delen met de raad”.

De gemeente Amsterdam liet advocatenkantoor NautaDutilh het rapport opstellen om beter te begrijpen welke juridische regels en verplichtingen ze heeft omtrent klimaatverandering en duurzaamheid. Het rapport waarschuwt onder meer dat als de gemeente haar plichten niet nakomt, ze risico loopt op rechtszaken door burgers of milieuorganisaties, ingrijpen door hogere overheden, verlies van subsidies of imagoschade.

De wethouder zegt dat ze zich nog aan het beraden was op vervolgstappen en benadrukt dat er nog geen tijd is geweest om het rapport te bespreken met de rest van het college en bijvoorbeeld collega’s van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).