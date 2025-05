Kenniscentrum: studentenkamers worden duurder, maar niet zo snel

De kamers die via Kamernet te huur worden aangeboden, kostten in de eerste drie maanden van het jaar gemiddeld 683 euro per maand. In het eerste kwartaal van vorig jaar was de gemiddelde prijs 658 euro. Dat is een stijging van ruim 6 procent in een jaar.

Als de corporaties ook worden meegerekend, steeg de gemiddelde huurprijs volgens Kences van 540 euro in 2015 naar 565 euro vorig jaar. In die bedragen is de inflatie meegerekend. Netto is dat dus een toename van bijna 5 procent in krap tien jaar tijd.

Bij particulieren stijgen de prijzen dus sneller dan bij corporaties. Die mochten de huurprijzen vorig jaar met maximaal 5,3 procent laten stijgen. „Vroeger handhaafden gemeenten niet actief op het puntenstelsel, waarmee de maximale huurprijs werd berekend. Als huurder mocht je een lange procedure bij een huurcommissie beginnen. Met een nieuwe wet is geregeld dat gemeenten wel kunnen handhaven. Voor veel verhuurders is dat een doorn in het oog”, stelt Kences.

Kamernet zag de grootste stijging in Wageningen, waar de kamerhuur bijna 20 procent is gestegen. Maar in die stad is 60 procent van de verhuurde kamers in handen van corporaties, aldus Kences. Die kamers staan niet op Kamernet, en volgens het kenniscentrum vertekent dat het beeld.

Het kenniscentrum bevestigt dat de prijsstijgingen onder meer met woningnood te maken hebben. Momenteel is er een tekort van 23.000 kamers, en dit kan in de komende jaren oplopen tot 45.000.