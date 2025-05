Advocaat: uitspraak EU-hof raakt duizenden asielzaken

De uitspraak van het Europees Hof dat Nederland sinds 2022 de beslistermijn voor het behandelen van asielaanvragen niet had mogen verlengen, raakt duizenden nog lopende asielzaken. Dat zegt advocaat Marq Wijngaarden. Hij staat de Turkse man bij die de verlenging van negen maanden door staatssecretaris Eric van der Burg in 2022 aanvocht. In maart had de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) in 35.730 zaken na zes maanden nog geen beslissing genomen. In theorie kunnen daar allemaal dwangsommen tegenover staan.