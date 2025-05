Vakbond dreigt met stakingen bij NS na klappen cao-overleg

„Als de leden actiebereid zijn zullen we NS een ultimatum stellen en staan wij klaar om stakingen te organiseren”, stelt FNV-bestuurder Henri Janssen. Hij spreekt van een „dikke middelvinger” die NS zou hebben opgestoken naar het „eigen loyale personeel”.

Wanneer er dan mogelijk wordt gestaakt, is nog niet bekend. Ook kan FNV nog niet aangeven wat de impact van eventuele acties wordt.

Onderhandelingen tussen de vakbonden en NS gaan vaker gepaard met stakingen. Het personeel kan een groot deel van het openbaar vervoer in Nederland platleggen, waarmee de bond een stevig stakingswapen in handen heeft om forsere loonsverhogingen af te dwingen.

Ook CNV heeft het cao-overleg met NS afgebroken, volgens onderhandelaar Henk Jongsma. „NS heeft vanochtend een verbeterd bod gedaan, maar dat was voor ons onvoldoende”, legt hij uit. „We beraden ons op het vervolg en gaan waarschijnlijk een actietraject in.”

NS wil geen reactie geven.

FNV wil onder meer dat de lonen van NS-medewerkers op 1 maart 2025 en 1 maart 2026 met 4 procent omhooggaan, plus 120 euro. Volgens FNV biedt NS een jaarlijkse loonsverhoging van 2,55 procent. De bond vindt dat te weinig omdat de inflatie hoger ligt.

Voor de vorige cao, die op 1 maart afliep, hadden de vakbonden en NS een loonsverhoging afgesproken van gemiddeld 6,6 procent. Hoewel de cao-onderhandelingen toen ook moeizaam verliepen, werd er niet massaal gestaakt. In 2022 staakte NS-personeel nog wel voor hogere lonen, waar toen reizigers in heel Nederland last van hadden.

In november kwam het treinverkeer in delen van het land ook stil te liggen door stakingen, maar die waren bij spoorbeheerder ProRail. Uiteindelijk gingen werknemers van dat bedrijf er over een periode van anderhalf jaar ruim 10 procent op vooruit.