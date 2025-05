EU heeft lijst mogelijke tegentarieven als VS niet meewerken

Op de lijst staan voornamelijk agrarische en industriële producten zoals whiskey, onderdelen van motorfietsen en vliegtuigen. Het Amerikaanse luchtvaartbedrijf Boeing kan daardoor mogelijk ook geraakt worden, zegt een EU-bron. De Commissie wil ook de EU-export van staalschroot en chemische producten beperken, goed voor 4,4 miljard euro.

Er staan geen farmaceutische producten of producten die lastig zijn elders te importeren op de lijst, zegt een commissiebron. Ook kunnen producenten of andere betrokkenen tot 10 juni bezwaren indienen over de lijst. „We willen onszelf immers niet in de voet schieten”, zegt de bron.

De lijst wijkt af van de lijst die de Commissie vorige maand publiceerde als vergelding. De EU besloot deze tegenmaatregelen voor negentig dagen op pauze te zetten nadat de Amerikaanse president Donald Trump hetzelfde had gedaan voor een algeheel importtarief van 20 procent.

De pauze loopt tot 14 juli. De EU gebruikt die tijd om te onderhandelen met de VS, waarin ze graag alle wederzijdse tarieven wil opheffen. Hoe die onderhandelingen gaan, wil de Europese Commissie niet kwijt. Wel houdt de Commissie er rekening mee dat er tarieven blijven bestaan, de reden dat deze lijst met tegentarieven is opgesteld.

Er gelden nog altijd een algeheel Amerikaans importtarief van 10 procent en een tarief van 25 procent op staal, aluminium en auto’s. Deze extra heffingen van de VS beslaan 370 miljard euro aan export uit de EU. De nieuwe lijst is bedoeld als reactie op de algehele tarieven en tarieven op auto’s.

De EU wil blijven onderhandelen met de Verenigde Staten over het opheffen van handelstarieven, zegt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. „Wij zijn ervan overtuigd dat er goede deals te sluiten zijn ten behoeve van consumenten en bedrijven aan beide kanten van de Atlantische Oceaan.”