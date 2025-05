Meer dan 200 stranden en jachthavens hebben nu een Blauwe Vlag

„De Blauwe Vlag is in Nederland al sinds de jaren tachtig een symbool voor kwaliteit en zorg voor het milieu,” zegt Erik van Dijk, nationaal coördinator Blauwe Vlag Nederland. „Dat het aantal deelnemende havens en stranden in zestien jaar tijd meer dan verdubbeld is, laat zien dat duurzaamheid steeds meer leeft.”

Het milieukeurmerk ging dit jaar naar 145 jachthavens, vijftig stranden aan zee en zeven in het binnenland. Vorig jaar waren er in totaal tweehonderd locaties met een Blauwe Vlag. Het jaar daarvoor 195.