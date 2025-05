Parlement Oekraïne keurt ‘mineralendeal’ met VS goed

In het parlement schaarden 338 parlementariërs zich achter de overeenkomst. Niemand stemde tegen. Vicepremier Joelia Svyrydenko sprak op sociale media over een historisch economisch partnerschap met de VS, dat Oekraïne sinds het begin van de oorlog op grote schaal wapens heeft geleverd. De deal vormt volgens haar de basis voor „een nieuwe manier van samenwerken met een belangrijke strategische partner”.

Ondanks de unanieme steun zijn er in de Oekraïense politiek ook zorgen over de deal. Sommige parlementariërs misten informatie over hoe de afspraken precies gaan uitpakken