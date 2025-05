Strafzaak moordpoging op Iraanse activist Haarlem in oktober

Gabriel S. (28) uit Colombia en de Tunesiër Mehrez A. (38) zouden zich die nacht gewapend hebben opgehouden rond de woning van de man die direct alarm sloeg. De 28-jarige vrouw Chahinez K. uit Den Bosch zou vooraf de woning en het slachtoffer hebben geobserveerd en gefotografeerd.

Inlichtingendienst AIVD meldde onlangs dat het Iraanse bewind waarschijnlijk verantwoordelijk is voor de liquidatiepoging. Het Openbaar Ministerie benadrukte donderdag in de rechtbank op Schiphol dat de zaak niet zal gaan over interstatelijke inmenging. Volgens de advocaat van A. „is er geen enkel bewijs” dat haar cliënt op de hoogte was van de achtergrond van het beoogde slachtoffer of een link met Iran.

K. en A. worden ook verdacht van betrokkenheid bij de moordaanslag op de Spaanse politicus en Iran-criticus Alejo Vidal-Quadras. Na de strafzaak in Nederland worden zij aan Spanje overgeleverd.

Justitie verdenkt de 27-jarige Sami Bekal Bounouare van het aansturen van de liquidatiepoging in Haarlem. Hij is nog voortvluchtig en staat op de Nationale Opsporingslijst. Het OM wacht nog op de uitlevering van een vijfde verdachte uit Colombia. Hij is al wel gehoord.

De zaak gaat verder op 3 juni en 28 augustus met inleidende zittingen. De inhoudelijke behandeling staat gepland van 13 tot en met 16 oktober in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.