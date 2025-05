Leefbaar Rotterdam: driekwart schimmelmeldingen niet opgelost

Ruim driekwart van de meldingen over problemen met schimmel in Rotterdamse woningen blijkt een jaar later nog niet te zijn opgelost. Dat meldt Leefbaar Rotterdam. Die partij begon vorig jaar het Meldpunt Schimmel en Achterstallig Onderhoud om de problemen in de stad aan te pakken. De partij kreeg 550 klachten, verspreid over de hele gemeente, van mensen met schimmel in hun woning.