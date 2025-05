Europese douanefraude met e-bikes, ook huiszoekingen in Nederland

Het onderzoek, met de codenaam Pedelecs, bracht aan het licht dat een Portugees bedrijf sinds 2020 gedemonteerde e-bikes in losse onderdelen importeerde van Chinese leveranciers. Het doel hiervan was het omzeilen van antidumpingheffingen op volledig geassembleerde e-bikes. De zendingen werden hiervoor opzettelijk onjuist aangegeven bij de douane.

De e-bikes waren volledig ontworpen in China, op verzoek van meerdere Europese verkopers, en vervolgens in onderdelen verscheept naar het Portugese bedrijf voor montage. Na assemblage werden de elektrische fietsen verkocht aan wederverkopers in België, Duitsland en Nederland. Volgens het Europese OM is Europa 2,25 miljoen euro misgelopen door de fraude.