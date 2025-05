Bijbel van een meter breed uit de IJssel gevist 

Dat meldde de regionale nieuwssite RTV Focus Zwolle dinsdag.

Medewerkers van Rijkswaterstaat ontdekten de Bijbel tijdens een controle bij de Windesheim Uiterwaarden, in de buurt van Zwolle. Het boek, een herdruk uit 1972 met een dikke leren kaft, is ruim een meter breed en zo’n dertig centimeter dik. De Statenbijbel lag half onder water in de kolk naast de IJssel.

De Bijbel –wellicht een kanselbijbel– verkeert in natte, maar redelijke staat, liet Jenneke Blok, woordvoerder van Rijkswaterstaat, RTV Focus weten. Wel was het boek volgens Blok „volledig doorweekt”. Een „gelovige medewerker” nam de Bijbel mee naar huis om hem te laten drogen.

Het is onduidelijk hoe de Bijbel in de kolk terechtgekomen is en hoe lang hij daar gelegen heeft. Volgens de Overijsselse nieuwssite zou het zomaar kunnen dat ook deze Bijbel gestolen is. Dit vanwege een golf van diefstallen van kanselbijbels in de provincie tien jaar geleden. Criminelen hadden het toen voorzien op de waardevolle gravures die voor in oude Bijbels staan. Rijkswaterstaat kon woensdag tegenover het RD niet bevestigen of er ook uit deze Bijbel gravures gesneden zijn.

Ook is niet bekend van wie de Bijbel is. Er staan geen namen, inscripties of stempels in die verwijzen naar een kerk of eigenaar. Wie denkt te weten waar hij vandaan komt, kan contact opnemen met Rijkswaterstaat.