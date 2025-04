Ds. Zoet neemt afscheid van hersteld hervormd Garderen

Ds. Zoet stond stil bij Handelingen 20:15-38. De tekst voor de preek was met name het 32e vers. Hij bepaalde zijn gehoor bij het afscheid van Paulus van de ouderlingen en de gemeente van Efeze.

Na de dienst sprak scriba M. Breen de predikant toe namens de kerkenraad en de gemeente. Ds. Zoet en zijn gezin werden Psalm 32:4 toegezongen. Aansluitend sprak hij een dank- en afscheidswoord.

Ds. Zoet diende de hersteld hervormde gemeente in Garderen sinds juli 2019. Eerder was hij predikant in Loon op Zand (2002), Ouderkerk aan den IJssel (2007) en Ouddorp (2011). De hhg te Kesteren was vacant sinds het vertrek van ds. W. Nobel in mei vorig jaar.