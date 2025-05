Weer zwarte rook na tweede en derde stemronde in het conclaaf

Het conclaaf om een nieuwe paus te kiezen is begonnen. De kiesgerechtigde kardinalen zijn samen met wat ondersteunend personeel samengekomen in de Sixtijnse Kapel, iedereen die er niet bij mag zijn is weggestuurd en de deur is dicht. Daar vindt de geheime stemming plaats om een nieuwe leider voor de kerk te kiezen.

Een groot scherm op het Sint-Pietersplein toont het moment waarop de deur van de Sixtijnse Kapel wordt gesloten na het „extra omnes” – het begin van het conclaaf voor de verkiezing van een nieuwe paus. beeld EPA, Fabio Frustraci

De kardinalen kwamen eerst bij elkaar in de Cappella Paolina in het Apostolisch Paleis om te bidden. Van daaruit gingen ze in processie de Sixtijnse Kapel binnen. Bijna alle kardinalen droegen hun kenmerkende rode kleding, de kardinalen van de oosterse kerken droegen hun eigen koorkleding.

Binnen legden ze hun eed af. Daarna werd „extra omnes” omgeroepen, het teken dat bijna iedereen moet vertrekken. Naast de kardinalen en de andere medewerkers blijven nog twee geestelijken achter voor een tweede gebed. Als dat klaar is, vertrekken ook zij en kan begonnen worden met de stemming.

De kardinalen krijgen briefjes met daarop de tekst „Eligo in Summum Pontificem” (Ik kies als hoogste pontifex) en daaronder witruimte. Kardinalen vullen hun stem in, vouwen het briefje dubbel en brengen het in het zicht van de andere kardinalen een voor een naar voren. Na een vaste verklaring dat hun keuze naar eer en geweten is gemaakt, worden de briefjes in een speciale kom gedaan. Als iedereen heeft gestemd, wordt de inhoud gehusseld en worden de stembiljetten door drie kardinalen geteld en aan een rood koord geregen.

Of er een keuze is gemaakt, wordt bekendgemaakt door de stembriefjes te verbranden. Als er zwarte rook uit de schoorsteen op de Sixtijnse Kapel komt, is er nog geen uitslag. Witte rook vergezeld van kerkklokken betekent dat ten minste 89 kardinalen het eens waren en een nieuwe paus gekozen is.

Naar verwachting zullen meerdere stemrondes nodig zijn. Er worden hoogstens vier stemmingen per dag gehouden. Tot een paus gekozen is, worden maximaal twee keer per dag stembriefjes verbrand.