Amsterdamse bedrijven moeten afval voortaan in kliko doen

„De inzameling van afval via losse vuilniszakken is niet meer van deze tijd. De vuilniszakken worden kapotgemaakt door meeuwen of ratten, maar worden ook opengescheurd door mensen die zoeken naar statiegeldflesjes of -blikjes. Dat zorgt voor zwerfafval en vervuiling in de stad”, zegt wethouder Hester van Buren (afval en reiniging). Ze wijst erop dat de maatregel eigenlijk al per 6 mei is ingegaan, maar dat er een overgangsregeling tot 1 juli geldt.

Bedrijven riskeren een boete van minstens 550 euro als ze zich niet aan de nieuwe regel houden of als ze hun vuilnis dumpen in afvalcontainers die bedoeld zijn voor bewoners.

Particulieren mogen nog wel vuilniszakken aan de straat zetten, maar ook daar wil Van Buren op enig moment een eind aan maken.