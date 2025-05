Rechtszaak over vergunning om wolf af te schieten dient vrijdag

De provincie publiceerde de vergunning donderdag. De bezwaartermijn is verkort tot twee dagen „vanwege de spoedeisendheid in verband met de openbare veiligheid”. Of de rechter gelijk uitspraak doet, is niet zeker, zegt een rechtbankwoordvoerder. Een ordemaatregel is een van de opties, zegt hij. De dierenrechtenorganisaties willen daarmee tijd winnen om naar de vergunning te kijken.

De betreffende wolf beet op 13 april een hardloopster in haar bovenbeen in Nationaal Park De Hoge Veluwe, concludeert Gelderland uit onderzoek. Het dier zocht volgens de provincie ook daarna herhaaldelijk mensen op en vertoonde niet-schuw gedrag.