Longartsen zien vaker levensbedreigende effecten van vapen

„Dit is heel herkenbaar, ook wij hebben zulke mensen gezien”, aldus Kramer, longarts in het Groningse Martini Ziekenhuis. Eén patiënt kwam zelfs tot twee keer toe op de intensive care terecht met een acute longontsteking die de artsen aan het vapen wijten. „Dit vinden wij als NVALT heel zorgwekkend. Vooral jongeren gebruiken veel vapes, het is een epidemie. Dat zal nog tot veel gezondheidsschade leiden”, zei de voorzitter van de artsenvereniging donderdag.

Hoe schadelijk e-sigaretten op lange termijn zijn ten opzichte van gewone tabak, is nog niet helemaal duidelijk. „De acute effecten van vapen zijn wel veel schadelijker”, stelt Kramer. „De tabaksindustrie heeft zorgvuldig het imago gekweekt dat vapen minder slecht zou zijn en een goed hulpmiddel om te stoppen met roken. Terwijl het door de hoge doses nicotine nog veel verslavender is.”

De longartsen vinden dat de overheid meer actie moet ondernemen, al is daar met een verbod op vapes met smaakjes anders dan tabak wel een begin mee gemaakt. Ook zijn er plannen voor een nieuwe belastingheffing. Voor NVALT gaat dat niet ver genoeg. „De schadelijke effecten gaan op die manier gewoon door”, zegt de longarts. Hij zou het liefst een totaalverbod zien, in combinatie met een strenge aanpak om illegale handel in vapes tegen te gaan.