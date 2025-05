Aalten krijgt tijdelijke opvanglocatie voor 300 asielzoekers

Het Aaltense college vindt het naar eigen zeggen belangrijk om haar „maatschappelijke verantwoordelijkheid” te nemen als het gaat om de opvang van asielzoekers. „We vinden dat elke vluchteling een fatsoenlijke opvang verdient”, voegt wethouder Joop Wikkerink toe.

Het is de bedoeling dat de locatie in 2027 wordt opgeleverd. Omwonenden worden betrokken bij de verdere uitwerking van het plan. De gemeenteraad besluit naar verwachting na de zomer over de opvang op de beoogde locatie aan de Singelweg.