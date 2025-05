Meer tekenbeten gemeld, maar droogte kan teken afremmen

Het aantal meldingen van tekenbeten stijgt al enkele weken op rij. De grote vraag is nu nog in hoeverre de droogte het tekenseizoen zal beïnvloeden. „De huidige droogte is een risico voor de teek”, zeggen de makers van Tekenradar.nl, een monitoringsite waar onder meer Wageningen University & Research (WUR) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij betrokken zijn.