Kabinet breidt proef uit om dakloze EU-migranten op te vangen

Het doel van de proef is om dakloze migranten uit een ander EU-land zonder recht op opvang kort onderdak te bieden en ondertussen te begeleiden naar ander werk of hun herkomstland. Dat laatste is in 62 procent van de gevallen gelukt in de zes gemeenten waar de proef draaide, namelijk Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven en Venlo.

De bewindslieden maken later bekend naar welke gemeenten de proef wordt uitgebreid. De uitbreiding gebeurt in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die meldt dat meer gemeenten interesse hebben.