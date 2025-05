20-jarige man uit Tegelen vast voor dodelijke schietpartij Venlo

De politie heeft opnieuw iemand aangehouden in verband met de dood van een 50-jarige man uit het Limburgse Horst aan de Maas. Hij overleed op 21 april bij een schietincident in Venlo. Een 20-jarige man uit Tegelen is dinsdag aangehouden en wordt verdacht van doodslag dan wel moord en vuurwapenbezit.