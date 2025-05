Zelensky verwacht van Merz meer Duits leiderschap in Westen

Zelensky zei te hopen op „meer Duits leiderschap” op het Europese continent en in de betrekkingen met de Verenigde Staten, „nu de toekomst van Europa op het spel staat.” Hij doelde daarmee onder meer op de Russische agressie en de Russische invasie in zijn land. De toekomst zal afhangen „van onze eenheid”, meende hij.

„We hopen oprecht dat Duitsland nog sterker wordt en dat we meer Duits leiderschap zullen zien in Europese en trans-Atlantische zaken”, aldus Zelensky in een bericht op sociale media.

Zelensky zei verder dat Oekraïne zeer dankbaar is voor de steun van Duitsland en diens bevolking: „Jullie helpende hand heeft duizenden en duizenden Oekraïense levens gered.”

Onder de vorige centrumlinkse regering van Scholz werd Duitsland na de Verenigde Staten de grootste wapenleverancier van Oekraïne. Kyiv had echter herhaaldelijk kritiek op Scholz door zijn weigering in Duitsland geproduceerde Taurus-langeafstandsraketten te leveren. Merz heeft al aangegeven dat hij er wel open voor staat.