Moeder vrijgesproken van doden pasgeboren baby

De toen 19-jarige Christin van B. beviel in de nacht van 16 op 17 augustus 2023 op de zolderkamer van haar ouderlijk huis in Steenwijk van baby Angel. Ze wist naar eigen zeggen niet dat ze zwanger was. Volgens de vrouw was de baby vrij direct na de bevalling dood, waarna ze het lichaam in een plastic vuilniszak deed en in een koffer verborg.

Het staat niet vast waardoor het kind is overleden. „Evenmin is daarom vast te stellen of er verband bestaat tussen het overlijden en mogelijk opzettelijk handelen door verdachte”, aldus de rechtbank.

Van B. viel kort na de bevalling flauw. Toen ze bijkwam, zag ze dat de baby geen ademhaling of hartslag had. De rechtbank kan niet uitsluiten dat het kind op dat moment al was overleden. Twee dagen na de bevalling had haar moeder de koffer nodig waar het stoffelijk overschot in zat. Ze haalde de plastic zak uit de koffer en bewaarde deze onder het bureau op de kamer. Van B. wist dat haar moeder ook toegang tot de kamer had. Dat duidt volgens de rechtbank niet op het verhullen van het overlijden door het lijkje weg te maken.

Tegen de vrouw was veertig maanden cel waarvan de helft voorwaardelijk geëist. Ze was niet bij de uitspraak aanwezig.