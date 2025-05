Kremlin wil vasthouden aan Poetins eenzijdig uitgeroepen bestand

Het is Poetins bedoeling dat het bestand begint in de nacht van woensdag op donderdag en drie dagen duurt. Op vrijdag viert Rusland de Dag van de Overwinning op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Poetin heeft meerdere wereldleiders, onder wie de Chinese leider Xi Jinping, uitgenodigd om dan naar de militaire parade op het Rode Plein te kijken.

Het Kremlin stelt wel dat Oekraïense aanvallen tijdens het staakt-het-vuren „passend” beantwoord zullen worden.

Oekraïne gaf na de aankondiging van Poetin vorige week aan dat het niet wilde wachten tot 8 mei. Kyiv wilde per direct een staakt-het-vuren voor dertig dagen.