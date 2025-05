Duitse media: dinsdag geen stemming meer over bondskanselier

Het was voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat een aantredende bondskanselier er niet in slaagde om in de eerste stemronde parlementaire steun te krijgen. Merz’ regeringscoalitie heeft met 328 zetels voldoende parlementariërs om de benodigde 316 stemmen te behalen. Hij kreeg 310 stemmen.

Als de Bondsdag geen bondskanselier goedkeurt, kan president Frank-Walter Steinmeier besluiten om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. De radicaal-rechtse Alternative für Deutschland (AfD) pleit hiervoor. De AfD werd bij de verkiezingen in februari de tweede partij van Duitsland, maar werd door andere partijen uitgesloten van deelname aan een eventuele regering.