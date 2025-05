Duitse Bondsdag stemt onverwacht tegen Merz als bondskanselier

Merz kreeg bij de stemming 310 stemmen, zes te weinig voor een meerderheid. De coalitiepartijen hebben gezamenlijk 328 van de 630 zetels in handen. Er werden 621 stemmen uitgebracht, waarvan er een ongeldig was. 307 mensen stemden tegen en drie personen onthielden zich van stemming.

De krant Frankfurter Allgemeine noemt de uitslag historisch. „Dit is nog niet eerder gebeurd. Tot nu toe werden bondskanseliers altijd in een eerste stemronde verkozen.” Persbureau DPA spreekt van een „schok” en een „enorme vernedering voor Merz”. Volgens de Süddeutsche Zeitung heeft Merz zich nu met een aantal mensen teruggetrokken en heerst er een „crisisstemming”.

Dinsdag geen stemming meer

Het parlement houdt dinsdag geen tweede stemronde. Het is nog niet duidelijk wanneer er opnieuw gestemd gaat worden. Het was voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat een aantredende bondskanselier er niet in slaagde om in de eerste stemronde parlementaire steun te krijgen.

De Bondsdag heeft nu veertien dagen om alsnog een bondskanselier te kiezen met een absolute meerderheid. Dat kan alsnog Merz zijn of een andere kandidaat. Als dat niet lukt, volstaat een simpele meerderheid. Dat wil zeggen dat dan een meerderheid van de aanwezige parlementariërs moet instemmen met Merz’ benoeming.

Als dat ook niet lukt, kan president Frank-Walter Steinmeier besluiten om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. De radicaal-rechtse Alternative für Deutschland (AfD) pleit hiervoor. De AfD werd bij de verkiezingen in februari de tweede partij van Duitsland, maar werd door andere partijen uitgesloten van deelname aan een eventuele regering.