Behalve de batterijcel komt alles bij Kiwatt van Nederlandse bodem

Ondernemer Jacob van Leeuwen (44) loopt al in 2019 met zijn elektrotechnisch installatiebedrijf Delektro tegen de zogeheten netcongestie aan. De drukte op het stroomnet, destijds nog niet zo’n bekend probleem, zorgt ervoor dat hij zijn bedrijf niet kan uitbreiden. „In mijn zoektocht naar een batterijoplossing kwam ik in contact met Bram van de Leur, oud-eigenaar van laadpalenbedrijf EVBox.”

De twee slaan de handen ineen en niet veel later is Kiwatt geboren, een batterijsysteem waarvan de volledige ontwikkeling, de behuizing en het besturingssystemen ervan van Nederlandse bodem komen. Uitsluitend de accucellen –onderdelen die nodig zijn om in de batterij een bepaalde capaciteit en spanning te behalen– zijn van Chinese makelij.

„Dat is voor zover ik weet uniek”, zegt Van Leeuwen. „We zijn niet afhankelijk van andere partijen om ons batterijsysteem in bedrijfsprocessen in te passen. We kunnen daardoor volledig inspelen op de individuele wensen van klanten. Met onze accu’s en software kunnen we ondernemers garanderen dat kritieke bedrijfsprocessen altijd kunnen doorgaan.”

Kiwatt in Ede produceert batterijen en bijbehorende software voor het bedrijfsleven. beeld RD, Anton Dommerholt

Omdat Kiwatt het complete batterijsysteem in eigen huis ontwikkelt, voldoet het aan strenge eisen op het gebied van cybersecurity. Dat ging niet vanzelf, zegt de ondernemer. „In eerste instantie hadden we programmeurs uit Oekraïne die op afstand hun werk deden. Iemand uit mijn Nederlandse netwerk attendeerde ons op lekken en dus veiligheidsrisico’s in de software. Hij werkt nu bij ons en door hem is de software volledig opnieuw opgebouwd.”

„Opvallend”, vindt van Leeuwen het dat overheid en bedrijfsleven regelmatig kiezen voor snelle, buitenlandse oplossingen. „Er zijn zeker serieuze Chinese partijen met wie je zaken kunt doen. Maar als 60 tot 70 procent van de stroomopslagsystemen in Nederland uit China komt, inclusief de software, is dat op de lange termijn een risico voor onze autonomie. Je haalt cruciale technologie in huis die je zelf niet beheerst. Software die uit China afkomstig is, kunnen ze op afstand beïnvloeden, bewust of onbewust. Je hoeft geen doemdenker te zijn om te zien wat er mis kan gaan als geopolitieke spanningen oplopen. Nederlandse bedrijven moeten zich daar veel bewuster van zijn.”

Over de vraag waar Kiwatt over tien jaar staat, moet de ondernemer uit Leersum lang nadenken. „Ik ga eerst maar eens uit van vijf jaar. Onze kracht is dat we grondige kennis hebben van de elektrificatie van bedrijfsprocessen en de uitdagingen die dat geeft op het overvolle elektriciteitsnet. We willen op het gebied van batterijen marktleider zijn met kwalitatief hoogwaardige producten.”

Batterij van Kiwatt in Ede. beeld RD, Anton Dommerholt

Kiwatt had in 2022 een jaaromzet van 1 miljoen euro. Dit jaar verwacht het bedrijf volgens Van Leeuwen een omzet van 10 tot 15 miljoen euro te realiseren. „In een krappe arbeidsmarkt kunnen we nog redelijk goed aan gekwalificeerde werknemers komen. Zij moeten het leuk vinden om onderscheidend te zijn. De markt voor batterijen bevindt zich in een stormachtige fase en daarom vragen we van het hele team scherpte en discipline.”

Hoe let de drukbezette vader van zes kinderen op de werk-privébalans? „Natuurlijk ben ik best veel van huis. Maar ik ben ondernemer, heb iets in m’n hoofd en wil dat met mijn mensen bereiken.” Tegelijk zegt Van Leeuwen, lid van de gereformeerde gemeente in Nederland in Scherpenzeel, blij te zijn met de zondag of een tweede feestdag om dan in zijn gezin te zijn.

De bedrijfsleider van Kiwatt trekt zich op aan ondernemers die niet snel het kopje laten hangen. „Om me heen zie ik mensen die tegen de stroom in durven te zwemmen. Die het net iets anders doen dan de rest en daarin geloven. Die gericht zijn op goede communicatie met de klant en service hoog in het vaandel hebben staan. Zij zijn mijn grote voorbeeld.”