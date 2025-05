Skechers overgenomen door investeringsfonds, verdwijnt van beurs

Het investeringsfonds betaalt voor de overname 63 dollar per aandeel in contanten. Volgens persbureaus Bloomberg en Reuters komt dat neer op 9,4 miljard dollar in totaal, zo’n 8,3 miljard euro. Daarnaast wordt de overname gefinancierd met schuldfinanciering door de Amerikaanse bank JPMorgan Chase.

Het aandeel steeg maandag ruim 24 procent op Wall Street naar ruim 61 dollar per aandeel.

Skechers is naar eigen zeggen het op twee na grootste schoenenbedrijf ter wereld. Het bedrijf ontwerpt, ontwikkelt en verkoopt schoenen, kleding en accessoires voor mannen, vrouwen en kinderen en richt zich daarbij op comfort. Skechers heeft ruim 5300 eigen winkels, waaronder in Nederland, en een webshop. De producten zijn ook in andere winkels te koop.