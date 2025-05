Ds. J. Muller neemt afscheid van hervormd Bleskensgraaf

Ds. Muller bediende het Woord uit Numeri 6:24-27, waarbij de nadruk viel op wat de belovende God meegeeft in deze oudtestamentische zegengroet. Het thema van de preek was ”De Priesterlijke zegen”, met als aandachtspunten: de zegen van de bescherming, de zegen van het lichten van Zijn aangezicht en de zegen van de vrede.

In deze dienst was er ook aandacht voor het veertigjarig ambtsjubileum van ds. Muller, op 28 april. Voorafgaand aan de dienst werd hij toegesproken door burgemeester T.C. Segers namens de burgerlijke gemeente Molenlanden, door ds. P.D. Teeuw namens de classis en de werkgemeenschap, en door scriba L.A. de Goffau namens de gemeente. De gemeente zong de predikant en zijn vrouw Psalm 121:3 en 4 toe.

Ds. Muller diende de hervormde gemeente in Bleskensgraaf sinds 2015. Daarvoor stond hij in Sluipwijk (1985), Wierden (1993), Wapenveld (1998) en Zetten-Andelst (2007). De predikant is lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond en voorzitter van het Contact orgaan Gereformeerde Gezindte.