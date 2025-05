Musk krijgt zijn zin: SpaceX-basis in Texas wordt gemeente

De overgrote meerderheid van die stemgerechtigden zijn werknemers van het bedrijf. „Starbase, Texas, is nu een echte stad!”, schreef Musk op zijn sociale mediaplatform X.

Volgens officiële documenten wonen er bijna vijfhonderd mensen rond de SpaceX-basis in Cameron County, op land dat voor het grootste deel eigendom is van het bedrijf en van zijn werknemers. De basis opende in 2019 en is een belangrijke testlocatie voor raketlanceringen van het bedrijf.

Doordat Starbase nu officieel een gemeente is, krijgt SpaceX onder meer controle over veel bouw- en andere regelgeving in het gebied. Critici waarschuwen dat het bedrijf daardoor gemakkelijker milieuregels zal kunnen omzeilen op zijn lanceerterrein.