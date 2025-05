Zelensky in Praag om te praten over levering munitie aan Oekraïne

Volgens Tsjechië zijn er in de eerste vier maanden van dit jaar al 400.000 stuks artilleriemunitie aan Oekraïne geleverd via het initiatief. Het is de bedoeling dat dat er aan het einde van het jaar ongeveer 1,5 miljoen zijn, evenveel als in 2024. Meerdere EU- en NAVO-partners zijn betrokken bij de financiering van het initiatief.